Достижения.рф

Крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине

Фото: iStock/Egor Suvorov

Пожар охватил складское помещение площадью 1200 квадратных метров в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Московской области» в ночь с 23 на 23 ноября.



Возгорание произошло в здании, разделенном на две части. В одной из них располагался частный курятник, а в другой хранилась продукция из бумаги и пластика.

Сведения о возможных пострадавших уточняются.

«На месте работают порядка 31 специалиста и 10 единиц техники», — говорится в материале.
По информации на момент 00:12 (мск), пожарным удалось локализовать возгорание на 1200 «квадратах».

Ранее сообщалось, что ветеринары спасли раненого тюленя. Животное обнаружили местные жители в селе Териберка на берегу Баренцева моря.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0