Крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине

24 ноября 2025, 01:08

Фото: iStock/Egor Suvorov

Пожар охватил складское помещение площадью 1200 квадратных метров в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Московской области» в ночь с 23 на 23 ноября.





Возгорание произошло в здании, разделенном на две части. В одной из них располагался частный курятник, а в другой хранилась продукция из бумаги и пластика.



Сведения о возможных пострадавших уточняются.





«На месте работают порядка 31 специалиста и 10 единиц техники», — говорится в материале.