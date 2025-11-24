Крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине
Пожар охватил складское помещение площадью 1200 квадратных метров в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Московской области» в ночь с 23 на 23 ноября.
Возгорание произошло в здании, разделенном на две части. В одной из них располагался частный курятник, а в другой хранилась продукция из бумаги и пластика.
Сведения о возможных пострадавших уточняются.
«На месте работают порядка 31 специалиста и 10 единиц техники», — говорится в материале.По информации на момент 00:12 (мск), пожарным удалось локализовать возгорание на 1200 «квадратах».
