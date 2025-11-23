Достижения.рф

«Я тебя люблю»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили 13 лет со дня свадьбы

Утяшева и Воля обменялись трогательными признаниями в любви в годовщину свадьбы
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали 13-ю годовщину брака и поздравили друг друга публично, поделившись тёплыми словами в социальных сетях.



В своём обращении Утяшева искренне поблагодарила супруга за годы, проведённые вместе, и подчеркнула, что их отношения основаны на настоящей любви: она написала, что существует влюблённость и симпатия, «а есть — мы», поблагодарила судьбу за встречу с Павлом и призналась ему в любви.

Воля ответил супруге не менее эмоционально, отметив, что благодарен ей за каждую прожитую минуту рядом и предложил «лететь дальше», назвав Ляйсан «лучшей девочкой на свете».

За годы брака пара сохранила чувство взаимного уважения и тепла, а также воспитывает сына и дочь, которых бережно оберегает от внимания публики, что ещё больше вызывает восхищение у поклонников их семьи.

