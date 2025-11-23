«Я тебя люблю»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили 13 лет со дня свадьбы

23 ноября 2025, 23:00

Утяшева и Воля обменялись трогательными признаниями в любви в годовщину свадьбы

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали 13-ю годовщину брака и поздравили друг друга публично, поделившись тёплыми словами в социальных сетях.