На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Никита Симонян (Фото: кадр видео «Линия Жизни» на Youtube-канале «Телеканал Культура»)

Скончался легендарный футболист Никита Симонян, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Никита Павлович являлся одним из самых результативных игроков в истории советского футбола и олимпийским чемпионом 1956 года.

После завершения игровой карьеры Симонян занимал различные руководящие должности в Российском футбольном союзе, продолжая вносить значительный вклад в развитие отечественного футбола.

Выдающийся спортсмен отпраздновал свое 99-летие 12 октября.

«По-настоящему легендарный спортсмен: победитель Олимпиады, многократный чемпион и обладатель кубка СССР и в роли игрока, и в роли тренера», — говорилось в поздравительном сообщении от пресс-службы Российского футбольного союза.
Причина, по которой он скончался, пока не уточняется.
Мария Моисеева

