На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

24 ноября 2025, 00:01

Никита Симонян (Фото: кадр видео «Линия Жизни» на Youtube-канале «Телеканал Культура»)

Скончался легендарный футболист Никита Симонян, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Никита Павлович являлся одним из самых результативных игроков в истории советского футбола и олимпийским чемпионом 1956 года.



После завершения игровой карьеры Симонян занимал различные руководящие должности в Российском футбольном союзе, продолжая вносить значительный вклад в развитие отечественного футбола.



Выдающийся спортсмен отпраздновал свое 99-летие 12 октября.





«По-настоящему легендарный спортсмен: победитель Олимпиады, многократный чемпион и обладатель кубка СССР и в роли игрока, и в роли тренера», — говорилось в поздравительном сообщении от пресс-службы Российского футбольного союза.