На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Скончался легендарный футболист Никита Симонян, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Никита Павлович являлся одним из самых результативных игроков в истории советского футбола и олимпийским чемпионом 1956 года.
После завершения игровой карьеры Симонян занимал различные руководящие должности в Российском футбольном союзе, продолжая вносить значительный вклад в развитие отечественного футбола.
Выдающийся спортсмен отпраздновал свое 99-летие 12 октября.
«По-настоящему легендарный спортсмен: победитель Олимпиады, многократный чемпион и обладатель кубка СССР и в роли игрока, и в роли тренера», — говорилось в поздравительном сообщении от пресс-службы Российского футбольного союза.Причина, по которой он скончался, пока не уточняется.