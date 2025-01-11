В Перми задержали владелицу и директора «Хлебницы» после массового отравления

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В Перми задержали владельца и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» после массового отравления посетителей. Как сообщает региональное следственное управление СК России, им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к отравлению десятков людей.
По данным следствия, с 26 декабря по 8 января в пекарнях продавалась продукция, не соответствующая стандартам безопасности. В результате пострадавшие были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной заболевания стал возбудитель сальмонеллеза.
Роспотребнадзор подтвердил, что речь идет о сети точек выпечки и готовых блюд под брендом «Хлебница», принадлежащей индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Следователи уже ходатайствуют об аресте подозреваемых, которые, как считают правоохранители, действовали по предварительному сговору.
По информации источников РИА Новости, число пострадавших составляет около 80 человек. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента.
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Роспотребнадзор подтвердил, что речь идет о сети точек выпечки и готовых блюд под брендом «Хлебница», принадлежащей индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Следователи уже ходатайствуют об аресте подозреваемых, которые, как считают правоохранители, действовали по предварительному сговору.
По информации источников РИА Новости, число пострадавших составляет около 80 человек. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента.
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Мария Моисеева