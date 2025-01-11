В Перми задержали владелицу и директора «Хлебницы» после массового отравления

В Перми задержали владельца и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» после массового отравления посетителей. Как сообщает региональное следственное управление СК России, им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к отравлению десятков людей.