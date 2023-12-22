В Свердловской области возбудили дело на женщину, закопавшую сына в сугроб

Фото: iStock/Akintevs
В Свердловской области возбудили дело против женщины, которая закопала своего новорождённого сына в сугроб, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 20 декабря женщина приехала на дачу к свёкру в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Свободный, чтобы в тайне от всех родить ребёнка. Она родила в бане, где на утро её нашёл свёкр. Он побежал за помощью, а когда вернулся, то обнаружил ребёнка закопанным в сугроб.
В настоящий момент новорождённый мальчик находится в реанимации, госпитализация потребовалась и его матери.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за покушение на убийство новорождённого.
Читайте также:
Убийца офицера Ржицкого Денисенко признал, что действовал по заданию СБУ
СК: В Клину пенсионера будут судить за убийство супруги из-за ревности
Пытавшийся отравить лётчиков в Армавире действовал при поддержке Украины
В настоящий момент новорождённый мальчик находится в реанимации, госпитализация потребовалась и его матери.
Читайте также:
Убийца офицера Ржицкого Денисенко признал, что действовал по заданию СБУ
СК: В Клину пенсионера будут судить за убийство супруги из-за ревности
Пытавшийся отравить лётчиков в Армавире действовал при поддержке Украины
Евгения Парфентьева