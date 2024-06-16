В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в социальных сетях видео, на котором женщина в Перми выгуливает мальчика, привязанного на веревку, сообщает СК РФ.
Ведомство отмечает, что в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина гуляет с мальчиком, привязанным к веревке, в одном из дворов Перми. Также утверждается, что она применяла физическую силу к ребенку.
В нескольких пермских пабликах сообщалось, что видео было снято в микрорайоне Гайва. На записи видно, как женщина тащит сопротивляющегося мальчика, привязанного за руку веревкой, и время от времени пинает его, когда он пытается сесть на землю.
Читайте также:
«Мама, больно ли умирать?»: Подростки многократно насиловали 10-летнего мальчика в туалете
В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика
На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.
В нескольких пермских пабликах сообщалось, что видео было снято в микрорайоне Гайва. На записи видно, как женщина тащит сопротивляющегося мальчика, привязанного за руку веревкой, и время от времени пинает его, когда он пытается сесть на землю.
Читайте также:
«Мама, больно ли умирать?»: Подростки многократно насиловали 10-летнего мальчика в туалете
В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика
На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
Артем Кузьмин