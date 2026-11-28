28 ноября 2026, 14:16

В Москве спустя 11 лет раскрыли ограбление банка на Варшавском шоссе

Фото: Istock/Akintevs

В Москве раскрыли ограбление банка на Варшавском шоссе 2015 года. Подробности приводит столичная прокуратура.