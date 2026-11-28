В Москве спустя 11 лет ДНК помогла раскрыть дерзкое ограбление банка
В Москве раскрыли ограбление банка на Варшавском шоссе 2015 года. Подробности приводит столичная прокуратура.
По информации ведомства, в июле 2015 года мужчина в красной куртке, чулке и кепке вошёл в отделение банка, достал пистолет, заставил сотрудницу открыть сейф, похитил свыше девяти миллионов рублей и скрылся.
Убегая, он снял куртку и выбросил её во дворе. Эксперты нашли на ней ДНК, профиль внесли в федеральную базу, и спустя 11 лет специалисты нашли совпадение с биологическим следом мужчины, который отбывал наказание за другое преступление.
Экспертиза подтвердила: человек на записи камеры и обвиняемый — одно лицо. Одна из сотрудниц опознала фигуранта. 56-летнему мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере), дело направили в суд.
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