В Пермском крае компания из шести человек жестоко избила 15-летнюю девочку

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В Пермском крае толпа из шести молодых людей, в том числе девушки, жестоко избила ногами на улице 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Согласно сообщению, подростки ногами избивали девушку, в том числе по лицу.
При этом девочка плакала, извинялась и просила прекратить ее избивать. После нападения обидчики отобрали у своей жертвы телефон и сдали его в ломбард.
По словам матери пострадавшей, данная компания уже не впервые избивает ее дочь. Причина родительнице неизвестна. Женщина обратилась по данному факту в полицию. Проводится проверка.
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«Бей ее. Бей, бей, бей, пожалуйста», — кричали они.
По словам матери пострадавшей, данная компания уже не впервые избивает ее дочь. Причина родительнице неизвестна. Женщина обратилась по данному факту в полицию. Проводится проверка.
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Элина Позднякова