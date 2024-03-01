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В Пермском крае компания из шести человек жестоко избила 15-летнюю девочку

01 марта 2024, 19:26
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Пермском крае толпа из шести молодых людей, в том числе девушки, жестоко избила ногами на улице 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Согласно сообщению, подростки ногами избивали девушку, в том числе по лицу.

«Бей ее. Бей, бей, бей, пожалуйста», — кричали они.


При этом девочка плакала, извинялась и просила прекратить ее избивать. После нападения обидчики отобрали у своей жертвы телефон и сдали его в ломбард.

По словам матери пострадавшей, данная компания уже не впервые избивает ее дочь. Причина родительнице неизвестна. Женщина обратилась по данному факту в полицию. Проводится проверка.

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#жертвы
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Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян по делу о госизмене
01 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Мещанский суд Москвы арестовал двух граждан Российской Федерации по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.», — сообщил собеседник агентства.

Из картотеки суда следует, что Егорова арестована по статье о государственной измене.

Отмечается, что по аналогичной статье 1 марта арестовали и Коротича П.А.

При этом, никаких дополнительных сведений о фигурантах уголовных дел и о причинах их заключения в суде не сообщили.

Напомним, в прошлом году дело о государственной измене завели в отношении 19-летнего безработного жителя Твери, который намеревался уехать воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#москва
#госизмена
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Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя
01 марта 2024, 19:06

Фото: iStock/Thx4Stock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор военному Владислава Старуна, который застрелил мирного жителя в Херсонской области, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Как удалось установить следствию, в ночь на 22 апреля 2023 года военнослужащий ворвался в частный дом в Каховском районе Херсонской области. Он заподозрил хозяина дома в сотрудничестве с украинской армией. Сперва он несколько раз ударил мужчину кулаком, а затем выстрелил ему в грудь из автомата. От полученных травм мирный житель скончался на месте происшествия.

Некоторое время спустя Старун самостоятельно написал явку в повинной.

Военный суд приговорил Старуна к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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#суд
#херсонская область
#военные
#убийство
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В центре Севастополя после атаки ВСУ пропал свет
Горлов: центр Севастополя остался без света, идут ремонтные работы
01 марта 2024, 18:40

Фото: iStock/hxdyl

Жители центральной части Севастополя остались без электричества, специалисты уже приступили к ремонту. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Горлов.
«По отключению света в центре города: аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до 2 часов», — написал Горлов в своем Telegram-канале.

Также он пояснил, что одновременно с ремонтными работами потребителей переключают на резервные линии питания.

Ранее глава региона Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе объявлена воздушная тревога, остановлено движение по Крымскому мосту. Он отмечал, что все службы приведены в состояние боевой готовности, кроме того, работали системы ПВО.

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#тревога
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#воздушная тревога
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В польском Щецине автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 12 человек
01 марта 2024, 18:40

Фото: iStock/Motortion

В польском городе Щецин водитель влетел в толпу людей, после чего скрылся с места происшествия, об этом сообщает польское телевидение.
«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 12 человек тяжело ранены», — сообщили на сайте ТВ-канала.

Также известно, что водитель, устроивший страшную аварию, даже не остановился, а сразу скрылся с места происшествия.

​Иных подробностей случившегося пока не приводится.

Напомним, в начале февраля ДТП с пожаром произошло на волгоградской трассе. Водитель грузовика не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом и легковым автомобилем. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#польша
#дтп
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В Краснодаре расстреляли бизнесмена, уроженца Нигерии
01 марта 2024, 18:32

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Краснодаре застрелили экс-директора ночного клуба из Нигера Якуба Хамиду. Убийца задержан. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, убийца сам вызвал полицию и сознался в преступлении. 54-летний местный житель Андраник Григорян несколько раз выстрелил в 58-летнего Якуба Хамиду. В это время бизнесмен был у своего автомобиля. Он погиб на месте. Сейчас территория, где произошло убийство оцеплена.

Убийца Григоряна был задержан полицейскими. В настоящее время выясняются мотивы преступления. При этом у убитого в автомобиле нашли наркотики.

Якуб Хамиду уже на протяжении долгого времени проживал в Краснодаре. Ранее он был директором ночного клуба «Гавана», однако он закрылся несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестный застрелил мужчину. Тогда его личность была еще не известна.

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#приговор
#сша
#убийство
#наркотики
#бизнесмен
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Власти Серпухова помогут жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа
01 марта 2024, 17:31

Фото: телеграм-канал Сергея Никтиенко

Власти городского округа Серпухов помогут жителям дома №33 по улице Чернышевского, квартиры которых пострадали из-за взрыва бытового газа и пожара. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Никтиенко.
По его словам, огонь охватил четыре квартиры. Пожар потушили в течение часа. Жильцы эвакуированы, весь подъезд обесточен.
«Последствия в оперативные сроки устранят специальные службы. Они закрывают тепловой контур подъездов и квартир, чтобы в них не проходила влага. Наша задача на данный момент – помочь жителям, чьи квартиры пострадали, с расселением, а также привести в надлежащее состояние весь подъезд, чтобы люди незатронутых квартир вернулись домой», – написал Никитенко в своём телеграм- канале. По его словам, следственные органы выявляют причины хлопка газа.
Ранее в Следственном комитете России по Московской области сообщили, что после ЧП госпитализированы шесть жильцов с отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Появились подробности попытки массированной атаки на Крымский мост
ВСУ попытались атаковать Крымский мост британскими и американскими ракетами
01 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

ВСУ попытались атаковать Крымский мост крылатыми ракетами Storm Shadow, а также использовали для этого и американские ракеты-приманки ADM-160 MALD. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что по традиции за несколько часов до первой атаки в небе над Чёрным морем был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. В 14.00 ВСУ выпустили ракеты ADM-160 MALD, которые должны были выявить средства противовоздушной обороны.

Перед второй атакой показался самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon. После этого были нанесены удары ракетами Storm Shadow британского производства.

По предварительным данным, российская ПВО сбила не менее 12 ракет. Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время нет. Однако есть данные о том, что осколки упали на ВПП аэропорта Бельбек.

При этом над Крымским мостом выпущена дымовая завеса, а движение там временно приостановлено. Также, по некоторым данным, в центре Севастополя после обстрела пропал свет.

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После взрыва газа в Серпухове возбудили уголовное дело
01 марта 2024, 17:10

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Уголовное дело возбудили после госпитализации шестерых жителей городского округа Серпухов с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.
«Из разных квартир дома на улице Чернышевского города Серпухова в медучреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети. У них - отравление угарным газом. По предварительным данным, причиной произошедшего стал хлопок бытового газа в одной из квартир дома. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – говорится в сообщении.
На месте происшествия находяится следователи и криминалисты. Проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В свою очередь, телеграм-канал Главного управления МЧС Московской области сообщает о ликвидации открытого горения на площади 155 кв. м.
«В Серпухове загорелись четыре квартиры на четвёртом этаже. Пожарные спасли семерых человек, в том числе двоих детей. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники», – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе администрации городского округа «Интерфаксу» уточнили, что все пострадавшие – в состоянии средней тяжести, никто не погиб.

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#серпухов
#взрыв бытового газа
#пожар
#мчс
#подмосковье
#московская область
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В центре Краснодара застрелили мужчину
01 марта 2024, 16:55

Фото: iStock/Motortion

В центре Краснодара неизвестный мужчина расстрелял мужчину на «Лексусе». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, убийство было совершено на улице Будённого. Убийца несколько раз выстрелил в мужчину, когда тот находился в своем автомобиле. На место пришествия валяется несколько гильз.

Очевидцы утверждают, что неизвестный произвел несколько выстрелов, предварительно, из охотничьего ружья, после чего оперативно скрылся с места преступления. Предполагается, что причиной мог стать личный конфликт. На месте работают сотрудники полиции.

Личность убитого еще не установлена. Выясняются детали происшествия.

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#убийство
#происшествия
#конфликт
#сотрудники
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