Известный вор в законе экстренно госпитализирован из СИЗО

01 августа 2025, 00:46

Криминальный авторитет Вася Бандит снова доставлен в реанимацию

Фото: iStock/BrianAJackson

Криминальный авторитет Игорь Кокунов (известный как вор в законе Вася Бандит) второй раз за неделю экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ Склифосовского из СИЗО «Матросская тишина» из-за резкого ухудшения здоровья