Известный вор в законе экстренно госпитализирован из СИЗО
Криминальный авторитет Игорь Кокунов (известный как вор в законе Вася Бандит) второй раз за неделю экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ Склифосовского из СИЗО «Матросская тишина» из-за резкого ухудшения здоровья
По данным РЕН ТВ, 61-летнего Кокунова доставили в клинику с обострением хронических заболеваний: почечной недостаточности и сосудистых патологий ног. Всего пять дней назад он уже попадал в реанимацию с инсультом — тогда медикам удалось стабилизировать его состояние за сутки, после чего авторитета вернули в СИЗО.
Источники отмечают, что нынешний приступ связан с последствиями ишемии мозга и многолетними проблемами сердечно-сосудистой системы. Кокунов находится под стражей с октября 2024 года, когда его экстрадировали из Албании, где он скрывался после побега из-под домашнего ареста в 2022 году.
На родине ему грозит до 15 лет колонии по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») — в 1993 году он получил негласный титул «вора в законе», контролируя три района Подмосковья, и неоднократно судим за похищения, грабежи и вымогательства.
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