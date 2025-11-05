В Петербурге водитель Porsche Cayenne прыгнул в Неву, спасаясь от ГИБДД

05 ноября 2025, 10:57

Фото: iStock/ABykov

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина попытался скрыться от сотрудников ДПС и, спасаясь от погони, прыгнул в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.