В Петербурге водитель Porsche Cayenne прыгнул в Неву, спасаясь от ГИБДД
В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина попытался скрыться от сотрудников ДПС и, спасаясь от погони, прыгнул в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
Инцидент произошёл вечером во вторник в районе Чугунной улицы. Экипаж ГИБДД остановил Porsche Cayenne, в котором находились водитель, его жена и двое маленьких детей. После просьбы предъявить документы мужчина попытался уехать, и началась погоня.
У дома № 1 по Кондратьевскому проспекту нарушитель остановил машину, выбежал и бросился к Свердловской набережной, где прыгнул в воду. Полицейские с помощью автомобильного троса достали его из Невы и передали медикам с признаками переохлаждения.
Пассажиры автомобиля не пострадали. По информации МВД, водитель пытался скрыться, поскольку ранее его лишили водительских прав.
