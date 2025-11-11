В Пермском крае пьяный мужчина ограбил и изнасиловал местную жительницу
В Пермском крае в суд направлено дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое и изнасиловании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СКР региона.
По версии следствия, ночью 16 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей знакомой в поселке Ныроб. Угрожая ножом, он проник внутрь, похитил деньги и украшения, а также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении хозяйки дома.
Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
