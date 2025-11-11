В Пермском крае пьяный мужчина ограбил и изнасиловал местную жительницу

11 ноября 2025, 16:27

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Пермском крае в суд направлено дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое и изнасиловании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СКР региона.