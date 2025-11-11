За шумные вечеринки или ремонт россиян могут выселить из квартиры

11 ноября 2025, 15:57

Фото: iStock/Lazy_Bear

В Казани жители нашли способ наказать шумных соседей. Мужчина устраивал вечеринки, нарушал покой и даже разбивал окна. Соседи не раз жаловались на него, фиксируя происходящее на видео.





Власти сначала оштрафовали дебошира. Однако он не оплатил штраф, поступили новые обращения. В результате администрация приняла решение: квартиру выставили на торги. Стартовая цена определена, а деньги с продажи пойдут бывшему владельцу. После погашения долгов он сможет купить новую квартиру.



О рисках лишиться единственного жилья предупредили опрошенные Telegram-каналом «SHOT ПРОВЕРКА» эксперты.





«Если нарушение носит постоянный характер, то на это можно повлиять: собрать коллективную жалобу и обратиться в администрацию», — подчеркнула адвокат Татьяна Прохорова.