В Пермском крае топором зарубили начальника местного отдела СК РФ

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В Пермском крае жестоко убили главу регионального управления Следственного комитета Евгения Середкина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что тело мужчины было обнаружено прошедшей ночью. Смерть наступила от ударов топором.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его. Он уже дал признательные показания.
Одним из мотивов совершения убийства, по предварительным данным, является ревность. Убийцей является гражданский муж бывший супруги Середкина.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю предоставить доклад о проведении расследования. Центральный аппарат ведомства взял под своё контроль исполнение данного поручения.
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Правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его. Он уже дал признательные показания.
Одним из мотивов совершения убийства, по предварительным данным, является ревность. Убийцей является гражданский муж бывший супруги Середкина.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю предоставить доклад о проведении расследования. Центральный аппарат ведомства взял под своё контроль исполнение данного поручения.
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Анастасия Чинкова