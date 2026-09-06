В Петербурге подросток выстрелил в лицо девочке из пистолета
В Петербурге суд отправил под домашний арест 14-летнего подростка, который выстрелил в лицо 15-летней девочке из травматического пистолета. Информацию предоставил 78.ru.
Инцидент случился 3 сентября в квартире Выборгского района. Подросток находился в своей комнате вместе со школьницей, после чего направил оружие ей в лицо и нажал на спусковой крючок. Медики квалифицировали полученное ранение как тяжкий вред здоровью.
Правоохранители задержали несовершеннолетнего 4 сентября — он явился в полицию самостоятельно. Подросток частично признал свою вину и просил не помещать его в СИЗО. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее молодой человек не состоял на учёте и не имел проблем с законом.
До этого сообщалось об инциденте в Кировской области. Там группа подростков избила школьницу из-за юноши.
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