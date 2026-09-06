В Петербурге подросток выстрелил в лицо девочке из пистолета

06 сентября 2026, 12:04

Суд отправил под домашний арест 14-летнего петербуржца за выстрел в лицо девочке

Фото: Istock/simpson33

В Петербурге суд отправил под домашний арест 14-летнего подростка, который выстрелил в лицо 15-летней девочке из травматического пистолета. Информацию предоставил 78.ru.