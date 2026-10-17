Танкер Unity с застрявшими на борту моряками из РФ собираются продать

17 октября 2026, 06:47

ТАСС: Арестованный у берегов Индии танкер Unity с моряками из РФ намерены продать

Фото: iStock/Dmitri Toms

Арестованный у берегов Индии танкер Unity, на борту которого находятся российские моряки, планируют продать. Об этом ТАСС сообщила родственница одного из членов экипажа.