Танкер Unity с застрявшими на борту моряками из РФ собираются продать
Арестованный у берегов Индии танкер Unity, на борту которого находятся российские моряки, планируют продать. Об этом ТАСС сообщила родственница одного из членов экипажа.
Она выразила опасение, что россиян оставят на танкере до момента его продажи. Проблема в том, что моряки не могут покинуть судно, пока их не заменит другой экипаж.
Напомним, что судно стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип с 11 мая. Его арестовали по решению индийского суда из-за коммерческого спора. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, разбирательство идёт в Высоком суде штата Одиша.
За время стоянки моряки сталкивались с нехваткой еды, перебоями со связью и техническими поломками. Жена одного из членов экипажа отмечала в сентябре, что Unity буквально «рассыпался на запчасти». По сведениям ТАСС, состояние здоровья и моральный настрой многих моряков сейчас вызывают тревогу.
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