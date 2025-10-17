На юго-западе Москвы квартирант зарезал мужчину, у которого снимал комнату
На юго-западе Москвы квартирант зарезал ножом мужчину, у которого снимал комнату. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Уточняется, что тело погибшего 1987 года рождения обнаружили в квартире жилого дома на Солнцевском. Предварительно, его смерть была насильственной: мужчине нанесли ножевое ранение в область шеи.
Следствие считает, нападение совершил 33-летний мужчина, который снимал у погибшего комнату. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого. Принимается решение о возбуждении уголовного дела и привлечении фигуранта к уголовной ответственности.
Солнцевская межрайонная прокуратура в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.
