Жительница Урала продала квартиру и отдала деньги мошенникам

16 октября 2025, 22:42

В Свердловской области женщина продала квартиру и отдала деньги мошенникам

Фото: istockphoto/Halfpoint

В Ревде, Свердловской области 65‑летняя женщина по указанию мошенников продала квартиру и перевела им выручку. Об этом сообщило региональное управление МВД. Данные приводит «Аргументы и Факты».