Жительница Урала продала квартиру и отдала деньги мошенникам
В Ревде, Свердловской области 65‑летняя женщина по указанию мошенников продала квартиру и перевела им выручку. Об этом сообщило региональное управление МВД. Данные приводит «Аргументы и Факты».
По версии полиции, преступление началось в конце сентября: через мессенджер MAX на потерпевшую вышел неизвестный, предложивший установить со скидкой «умный» домофон.
Пенсионерка продиктовала ему код из СМС, после чего ей позвонили якобы из Роскомнадзора и сообщили, что в результате переписки с мошенниками некий гражданин Украины якобы оформил доверенность на её квартиру.
Затем «очень компетентный сотрудник» уговорил женщину тайно «переоформить» жильё — она сделала фотографии квартиры и переслала их злоумышленникам. В дальнейшем с пострадавшей постоянно держали связь, требуя отчитываться о её действиях и перемещениях.
9 октября в местном МФЦ провели сделку купли‑продажи: пенсионерка получила наличные, а затем перевела их на указанные злоумышленниками счета, используя приложение, установленное на новый телефон, купленный по их совету.
По указанию аферистов, она позже удаляла переписку и приложение. Только на следующий день, когда мошенники объявили, что «всё завершено», женщина поняла, что стала жертвой и обратилась в полицию.
