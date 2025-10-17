«Тяжело быть одной! И не надо»: Юлия Пересильд призналась, что у нее вновь появилась «вторая половинка»

17 октября 2025, 00:59

Расставшаяся с Михаилом Тройником актриса Юлия Пересильд объявила о новом романе

Юлия Пересильд (Фото: Instagram* @juliaperesild)

Актриса и певица Юлия Пересильд объявила о начале новых романтических отношений. Она откровенно рассказала о секретном возлюбленном и новых взглядах на жизнь в программе «Aleko in my bag» на платформе VK.





Напомним, что ранее в этом году Пересильд рассталась со своим коллегой Михаилом Тройником. Пара состояла в отношениях около трех лет.





«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало – говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — делилась звезда.

Юлия Пересильд (Фото: Instagram* @juliaperesild)



«Это (жизнь без мужчины) очень интересно, очень, но недолго… Тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности. Женщина должна всегда оставаться женщиной: и слабой быть, и глупой быть. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила», — пояснила актриса.