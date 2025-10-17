«Тяжело быть одной! И не надо»: Юлия Пересильд призналась, что у нее вновь появилась «вторая половинка»
Расставшаяся с Михаилом Тройником актриса Юлия Пересильд объявила о новом романе
Актриса и певица Юлия Пересильд объявила о начале новых романтических отношений. Она откровенно рассказала о секретном возлюбленном и новых взглядах на жизнь в программе «Aleko in my bag» на платформе VK.
Напомним, что ранее в этом году Пересильд рассталась со своим коллегой Михаилом Тройником. Пара состояла в отношениях около трех лет.
«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало – говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — делилась звезда.Теперь же Пересильд заявила, что у нее вновь есть «вторая половинка». Имя нового избранника она оставила в тайне, но подчеркнула, что не стремится все время быть сильной и независимой женщиной-одиночкой. Полагаться лишь на себя — непросто, это утомляет.
«Это (жизнь без мужчины) очень интересно, очень, но недолго… Тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности. Женщина должна всегда оставаться женщиной: и слабой быть, и глупой быть. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила», — пояснила актриса.С точки зрения Пересильд, неправильно считать, что самодостаточная и успешная женщина должна все делать сама. Разумеется, держаться на плаву без партнера надо уметь, однако любящий мужчина сделает жизнь краше.
Сейчас Юлия хочет «быть цветочком, о котором заботятся».