В Перу по делу об убийстве россиянки задержали украинца

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Гражданин Украины был задержан в Перу за убийство россиянки. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление суда города Юримагуас.
«Судебная власть проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу, который предположительно убил и расчленил гражданку России», – отмечается в публикации.
Убийство произошло в четверг 8 августа в медицинском центре в северной перуанской провинции Лорето. Слушания, назначенные на 11 августа, были отложены на один день из-за «плохого самочувствия» подозреваемого.
Ранее прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя.
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Александр Климов