Территорию у высотки в центре Москвы, где раздался взрыв, оставят оцепленной на ночь
Территорию у высотки на Кудринской площади после взрыва оставят оцепленной на ночь
Ночью доступ к территории вокруг высотки на Кудринской площади останется полностью перекрытым — оцепление будет действовать до утра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, что вчера вечером у ресторана «Balzi Rossi» в центре Москвы прогремел мощный хлопок, после которого начался пожар. В результате трагедии погибли три человека, а количество пострадавших, по последним сведениям, достигло 21. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Предварительно, целью нападения могли быть гости частного мероприятия, проходившего на летней веранде.
Число пострадавших при взрыве у ресторана «Balzi Rossi» в центре Москвы выросло до 21
По информации «Осторожно, новости», на пересечении Садового кольца и Баррикадной улицы уже убрали временные ленты, а вместо них напротив здания установили металлические ограждения, которые привезли на грузовике. Попасть за периметр по-прежнему нельзя — за порядком строго следят силовики.
Так, например, курьера с кофе не пропустили: ему пришлось передавать заказ через оцепление, при этом каждый стаканчик тщательно проверили. Некоторые прохожие подходят к журналистам и интересуются, что случилось — часть граждан только сейчас узнает о происшествии. Одна из женщин пожаловалась, что уже около часа ждёт автобус на противоположной стороне дороги и не может понять, почему на участке перекрыто движение.