Территорию у высотки в центре Москвы, где раздался взрыв, оставят оцепленной на ночь

02 августа 2026, 02:28

Территорию у высотки на Кудринской площади после взрыва оставят оцепленной на ночь

Фото: iStock/FooTToo

Ночью доступ к территории вокруг высотки на Кудринской площади останется полностью перекрытым — оцепление будет действовать до утра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Напомним, что вчера вечером у ресторана «Balzi Rossi» в центре Москвы прогремел мощный хлопок, после которого начался пожар. В результате трагедии погибли три человека, а количество пострадавших, по последним сведениям, достигло 21. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Предварительно, целью нападения могли быть гости частного мероприятия, проходившего на летней веранде.



