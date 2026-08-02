В Роспотребнадзоре разъяснили, как вернуть деньги за платное образование

02 августа 2026, 01:18

Роспотребнадзор: Вернуть деньги за платное образование можно, если подать заявление

Фото: iStock/Pheelings Media

Россиянам разъяснили порядок возврата средств за платное образование – для процесса требуется подготовить письменное заявление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.





Документ составляют в свободной форме на имя руководителя учебного заведения. В нём обязательно указывают личные данные заявителя, реквизиты договора, чётко формулируют требование о расторжении договора со ссылкой на статью 32 Закона «О защите прав потребителей» и прописывают способ возврата денег.



