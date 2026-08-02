В Роспотребнадзоре разъяснили, как вернуть деньги за платное образование
Роспотребнадзор: Вернуть деньги за платное образование можно, если подать заявление
Россиянам разъяснили порядок возврата средств за платное образование – для процесса требуется подготовить письменное заявление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Документ составляют в свободной форме на имя руководителя учебного заведения. В нём обязательно указывают личные данные заявителя, реквизиты договора, чётко формулируют требование о расторжении договора со ссылкой на статью 32 Закона «О защите прав потребителей» и прописывают способ возврата денег.
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Заявление подают в двух экземплярах: один передается представителю организации, а на втором документе ставится отметка о принятии. Если учреждение отказывается принимать заявление лично, его отправляют почтой с описью вложения и уведомлением о вручении.
Согласно закону, образовательная организация обязана вернуть деньги в течение десяти дней с момента предъявления требования. Если обучение ещё не началось, возвращают всю сумму. Если часть курса уже пройдена, из общей стоимости вычитают плату за фактически оказанные услуги.
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