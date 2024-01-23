Молодая мать задушила девятимесячную дочку, так как она мешала спать

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В Санкт-Петербурге задержали молодую мать за убийство девятимесячной дочки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Сообщается, что в ночь убийства 23-летняя София праздновала свой день рождения, оставив малышку и двухлетнего сына дома одних. По возращению домой девочка помешала ей спать, за что мать начала душить ее подушкой. Смерть малышки наступила в результате механической асфиксии.
После трагедии она придумала версию, якобы она оставила следить за детьми подругу, которая затем исчезла. Позже от своих слов она отказалась.
Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего.
До этого сообщалось, что в Москве мужчина напился и набросился с кулаками на годовалую дочь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак