В Первоуральске обвиненный в домогательствах учитель и раньше приставал к детям
В Первоуральске учителя математики 4 школы обвинили в домогательствах к ученикам. Как оказалось, преподаватель мог приставать к мальчикам и раньше.
Как передает telegram-канал Ural Mash, о домогательствах учителя заявили и бывшие ученики мужчины. Они закончили школу еще три года назад и прямо перед выпуском он похлопал одного из учеников по ягодицам. Это же учитель делал и с одноклассниками парня. Сначала все к этому отнеслись с юмором, но после новостей о домогательствах пазл сложился.
Ранее «Радио 1» писало о 59-летнем учителе математики из Первоуральска. Его обвинили в домогательствах, но он смог избежать наказания, так как дело против него не возбудили. При этом мужчина сам признался в приставаниях к ученику.
Читайте также: