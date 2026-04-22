Ранившего уборщицу ученика лицея в Нижнекамске перевели в спецшколу на три года
Ученика лицея в Нижнекамске, напавшего на уборщицу с ножом, перевели в спецшколу на три года. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Роман Мухаметзянов на пресс-конференции «Татар-информа».
По его словам, которые приводит агентство, уголовное дело о покушении на убийство прекратили по нереабилитирующим основаниям — в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Специалист отметил, что большинство задержанных молодых людей сами в определенной степени являются жертвами. Они рассказывают о сверстниках-обидчиках и постоянных издевках, которые довели их до преступления.
Некоторые дети говорят о сложных отношениях с родителями — они не делятся с ними проблемами, ссылаясь на недопонимание. Не находя эффективных средств защиты и поддержки, задержанные искали помощь в интернете. Однако единомышленниками часто становились пользователи ресурсов, пропагандирующих «Колумбайн»*.
