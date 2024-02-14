В Петербурге 2-летняя девочка получила страшные ожоги лица, подышав над картошкой

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В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу после того, как мать посадила ребенка дышать над горячей картошкой для лечения кашля. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, девочка простудилась, а ее мать решила лечить ребенка народными методами. Тогда она сварила картофель и посадила дочь дышать парами горячей воды над кастрюлей. Девочка вытерпела процедуру, однако после этого ей стало намного хуже.
Крошке обжигало лицо, но она храбро терпела. Правда, после такой ингаляции ребёнку стало намного хуже. Оказалось, что она получила серьезные ожоги щеки, подбородка, лба и носа. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали ожоги лица II и III степени.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
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Крошке обжигало лицо, но она храбро терпела. Правда, после такой ингаляции ребёнку стало намного хуже. Оказалось, что она получила серьезные ожоги щеки, подбородка, лба и носа. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали ожоги лица II и III степени.
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Элина Позднякова