Достижения.рф

В Шереметьево перед рейсом в Петербург на бортпроводника упал контейнер

Фото: Istock/nonnie192

В Шереметьево 20 октября перед посадкой пассажиров на рейс в Петербург бортпроводник получил серьёзную травму. Подробности приводит РЕН ТВ.



Инцидент произошёл в зоне предполётной подготовки, когда пассажиры ещё не начали подниматься на борт. Контейнер упал на ногу сотруднику авиакомпании. Бортпроводник почувствовал боль и не смог продолжить работу.

Коллеги вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики осмотрели мужчину и зафиксировали ушиб. После осмотра врачи рекомендовали отстранить бортпроводника от выполнения полёта. Авиакомпания начала выяснять обстоятельства происшествия.

До этого сообщалось об инциденте под Калининградом. Там военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0