В Шереметьево перед рейсом в Петербург на бортпроводника упал контейнер
В Шереметьево 20 октября перед посадкой пассажиров на рейс в Петербург бортпроводник получил серьёзную травму. Подробности приводит РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в зоне предполётной подготовки, когда пассажиры ещё не начали подниматься на борт. Контейнер упал на ногу сотруднику авиакомпании. Бортпроводник почувствовал боль и не смог продолжить работу.
Коллеги вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики осмотрели мужчину и зафиксировали ушиб. После осмотра врачи рекомендовали отстранить бортпроводника от выполнения полёта. Авиакомпания начала выяснять обстоятельства происшествия.
До этого сообщалось об инциденте под Калининградом. Там военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение.
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