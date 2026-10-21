Женщина заживо закопала в землю котят, посчитав их демонами

21 октября 2026, 17:09

В США предъявили обвинения женщине, закопавшей живых котят во дворе дома

Фото: Istock/zoka74

В американском штате Флорида 37-летней женщине предъявили обвинения по четырём пунктам о жестоком обращении с животными. Как сообщает True Crime News, обвиняемая закопала живых котят во дворе своего дома.