Женщина заживо закопала в землю котят, посчитав их демонами
В американском штате Флорида 37-летней женщине предъявили обвинения по четырём пунктам о жестоком обращении с животными. Как сообщает True Crime News, обвиняемая закопала живых котят во дворе своего дома.
Полицейские приехали к дому после сообщения самой американки. Она заявила, что закопала как минимум четырёх котят живьём, поскольку считала их демонами. Офицеры спасли двух животных, а саму женщину задержали.
По словам детей, находившихся в доме, живодёрка сначала выбросила двух питомцев в мусор, затем достала их и закопала. Дети пытались спрятать остальных трёх кошек от женщины и заперли их в спальне.
Когда они вернулись домой после ужина, дверь была сломана. Американку поместили под стражу без права внесения залога. Несовершеннолетние перешли под опеку отца. Расследование продолжается.
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