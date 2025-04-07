В Петербурге 7-летний малыш получил перелом после падения кирпича с фасада здания

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В Петербурге медики спасают семилетнего ребенка, на которого упал кирпич с фасада здания, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Все случилось 7 апреля примерно в 11 утра на 8-й линии Васильевского острова рядом с детским садом. Малыша экстренно госпитализировали в реанимацию.
По предварительным данным, мальчик получил перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии, за жизнь несовершеннолетнего борются медицинские работники.
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По предварительным данным, мальчик получил перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии, за жизнь несовершеннолетнего борются медицинские работники.
«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в Телеграм-канале.
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Ольга Енгалычева