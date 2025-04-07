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Опубликовано видео ДТП с «Газелью» возле станции «Парк Победы»

Фото: iStock/ conejota

Фото: iStock/ conejota

Момент дорожно-транспортного происшествия с «Газелью» недалеко от станции «Парк Победы» в Москве попал на видео.
На видеозаписи, опубликованной Москвой 24, люди, которые заметили автомобиль, убегают от входа в подземный переход. Сама «Газель» задела потолок, после чего на лобовом стекле, бампере, крыше и боковых частях транспортного средства появились повреждения.

Еще по переходу разлетелись фрагменты автомобиля. После дорожно-транспортного происшествия из «Газели» выбрались два человека — один из них осмотрел транспорт.

Подчеркивалось, что машину уже убрали из перехода.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом.

Отмечалось, что никто не пострадал. Угрозы экологии также нет.



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Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, ходившего по крыше машины на парковке
07 апреля 2025, 14:16

Фото: iStock/ conejota

На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу припаркованного автомобиля на подземной автостоянке. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии получили сигнал «Тревога» на маршруте патрулирования с охраняемого объекта на Новоясеневском проспекте.

«Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося на крыше внедорожника Toyota Prado. В ответ на требования сотрудников Росгвардии спуститься, гражданин ответил отказом, утверждая, что в автомобиле находятся заложники», — говорится в сообщении.

Тогда сотрудники Росгвардии связались по телефону со знакомой дебошира, которая смогла убедить его спуститься вниз. 43-летнего москвича сразу задержали.

Также на место происшествия вызвали скорую помощь для освидетельствования задержанного. После чего его отправили в отдел полиции.

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#происшествия
#сотрудники
#тревога
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В Российской школе ученики задержали извращенца в женском туалете
Извращенец показывал свои гениталии ученице в школьном туалете в Туве
07 апреля 2025, 14:09

Фото: iStock/MattGush

7 апреля школьники поймали извращенца, который показывал свои гениталии девочке, в женском туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
ЧП произошло в первой школе города Турана. По данным Telegram-канала, мужчина проник в женский туалет и показал одной из учениц свои гениталии. Ученики среагировали оперативно — они обездвижили мужчину и удерживали до приезда полиции. Прибывшим стражам порядка эксгибиционист сообщил, что девочка увидела всё случайно.

Следствие проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 12 человек по подозрению в организации проституции.

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#следствие
#мужчина
#ученики
#девочка
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Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, ходившего по крыше машины на парковке
07 апреля 2025, 14:08

Фото: iStock/YakobchukOlena

На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу припаркованного автомобиля на подземной автостоянке. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии получили сигнал «Тревога» на маршруте патрулирования с охраняемого объекта на Новоясеневском проспекте.

«Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося на крыше внедорожника Toyota Prado. В ответ на требования сотрудников Росгвардии спуститься, гражданин ответил отказом, утверждая, что в автомобиле находятся заложники», — говорится в сообщении.

Тогда сотрудники Росгвардии связались по телефону со знакомой дебошира, которая смогла убедить его спуститься вниз. 43-летнего москвича сразу задержали.

Также на место происшествия вызвали скорую помощь для освидетельствования задержанного. После чего его отправили в отдел полиции.

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#подмосковье
#помощь
#происшествия
#сотрудники
#тревога
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В Воронеже задержали 20-летнего парня за видеопоздравление в адрес ГУР Минобороны Украины
В Воронеже задержали парня за видео с поздравлением в адрес ГУР МО Украины
07 апреля 2025, 14:01

Фото: iStock/Diy13

В Воронеже задержали 21-летнего местного жителя, записавшего видеопоздравление в адрес Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в августе прошлого года парень в мессенджере Signal связался с представителями «Русского добровольческого корпуса»*. Чтобы подтвердить свою лояльность, он заснял ролик с поздравлением ГУР, на котором показал листок с соответствующей надписью. Позади была видна одна из войсковых частей Воронежа.

7 сентября 2024 года РДК* опубликовал видеозапись в своём Telegram-канале, после чего личностью молодого человека заинтересовались российские правоохранители.

3 апреля в отношении воронежца было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

В настоящее время местный житель задержан.

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*внесён ФСБ России в список запрещённых террористических организаций
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#всу
#сотрудничество
#задержание
#воронеж
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Спасатели извлекли тела 4 погибших под лавиной туристов в Магаданской области
07 апреля 2025, 11:58

Фото: iStock/Chalabala

Спасатели извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, сейчас обнаруженные тела спускают к подножию горы, чтобы перевезти их в Магадан.

В конце марта 2025 года на маршрут из посёлка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей — двух мужчин и четырёх женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших госпитализировали в Магаданскую областную больницу.

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#мчс
#уголовное мгу
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