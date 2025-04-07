Опубликовано видео ДТП с «Газелью» возле станции «Парк Победы»

Фото: iStock/ conejota
Момент дорожно-транспортного происшествия с «Газелью» недалеко от станции «Парк Победы» в Москве попал на видео.
На видеозаписи, опубликованной Москвой 24, люди, которые заметили автомобиль, убегают от входа в подземный переход. Сама «Газель» задела потолок, после чего на лобовом стекле, бампере, крыше и боковых частях транспортного средства появились повреждения.
Еще по переходу разлетелись фрагменты автомобиля. После дорожно-транспортного происшествия из «Газели» выбрались два человека — один из них осмотрел транспорт.
Подчеркивалось, что машину уже убрали из перехода.
Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом.
Отмечалось, что никто не пострадал. Угрозы экологии также нет.
Читайте также:
«Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве – фото
Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе
В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой
Еще по переходу разлетелись фрагменты автомобиля. После дорожно-транспортного происшествия из «Газели» выбрались два человека — один из них осмотрел транспорт.
Подчеркивалось, что машину уже убрали из перехода.
Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом.
Отмечалось, что никто не пострадал. Угрозы экологии также нет.
Читайте также:
«Газель» влетела в подземный переход около станции метро «Парк Победы» в Москве – фото
Водитель задержанного автобуса со взрывчаткой заявил, что не знал о грузе
В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой
Ольга Енгалычева