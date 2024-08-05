В Петербурге 7-летняя школьница упала с 3 этажа, снимая фото ночного города

Фото: istockphoto/brizmaker
В Санкт-Петербурге в реанимацию увезли 7-летнюю школьницу, которая упала с третьего этажа, пытаясь сделать для подруги фотографию ночного города. Об этом со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» пишет «Фонтанка». Уточняется, что сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.
По данным издания, все произошло накануне вечером, 4 августа, в микрорайоне Ржевка, когда школьница хотела показать подруге вид на Красногвардейский район, залезла на подоконник и, не удержавшись, упала вниз.
Отмечается, что у девочки диагностировали закрытую травму черепа, ушиб мозга и отправили ее в реанимацию.
Как указано в сообщении, школьница воспитывается в полной благополучной семье и в поле зрения правоохранителей до этого не попадала.
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Отмечается, что у девочки диагностировали закрытую травму черепа, ушиб мозга и отправили ее в реанимацию.
Как указано в сообщении, школьница воспитывается в полной благополучной семье и в поле зрения правоохранителей до этого не попадала.
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Данил Пономарев