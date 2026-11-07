В США две парашютистки погибли во время прыжка

07 ноября 2026, 13:49

В США 2 парашютистки погибли во время тренировки при столкновении куполов

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Калифорнии (США) две парашютистки погибли при столкновении куполов во время тренировочного прыжка. Об этом сообщает Los Angeles Times.