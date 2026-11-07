В США две парашютистки погибли во время прыжка
В Калифорнии (США) две парашютистки погибли при столкновении куполов во время тренировочного прыжка. Об этом сообщает Los Angeles Times.
По словам участницы прыжка Чези Рутц, после раскрытия парашютов две из 12 спортсменок опасно сблизились. Их купола столкнулись, стропы спутались, и обе рухнули на землю.
Инцидент произошёл в пятницу в городе Лейк-Элсинор. Спортсменки отрабатывали совместный элемент при подготовке к установлению рекорда по женской групповой акробатике.
Личности погибших в интересах следствия пока не разглашаются. Местные правоохранительные органы и профильные ведомства проводят разбирательство для установления всех обстоятельств смертельного происшествия.
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