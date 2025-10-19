Вологодский губернатор Филимонов раскрыл новые подробности о драке своего зама в Петербурге
Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев, о котором ранее сообщалось как об участнике драки в петербургском отеле, оказался не зачинщиком конфликта. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.
Как выяснилось из видео с камер наблюдения, чиновник пытался остановить потасовку между двумя другими гостями заведения. По словам Филимонова, вечером Иноземцев уложил спать дочь и спустился в ресторан на первом этаже отеля, где и стал свидетелем конфликта. Увидев ссору, он решил вмешаться, чтобы не допустить эскалации.
Губернатор добавил, что чиновник приехал в Петербург с семьёй на соревнования своего ребёнка.
Ранее СМИ сообщали, что вице-губернатора задержали вместе с другим участником инцидента и доставили в отделение полиции. После публикации новых сведений ситуация требует пересмотра оценки произошедшего.
