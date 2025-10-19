Вологодский губернатор Филимонов раскрыл новые подробности о драке своего зама в Петербурге

19 октября 2025, 17:17

Филимонов: вологодский вице-губернатор не устраивал, а разнимал драку в отеле

Фото: iStock/nito100

Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев, о котором ранее сообщалось как об участнике драки в петербургском отеле, оказался не зачинщиком конфликта. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.