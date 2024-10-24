В Перми две девушки подожгли офис «Единой России»

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В Перми две девушки подожгли офис местного отделения партии «Единая Россия». Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером 23 октября. По данным канала, злоумышленницы подошли к зданию и бросили в окна несколько бутылок с зажигательной смесью.
После акта вандализма девушки покинули место происшествия, при этом все происходящее снимали на мобильный телефон. В настоящее время личности поджигательниц не установлены. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Мюнхена предъявила мужчине обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих. Утверждается, что он является гражданином России.
До этого стало известно, что жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После акта вандализма девушки покинули место происшествия, при этом все происходящее снимали на мобильный телефон. В настоящее время личности поджигательниц не установлены. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Мюнхена предъявила мужчине обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих. Утверждается, что он является гражданином России.
До этого стало известно, что жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова