В США учительница объяснила обвинение в изнасиловании школьника своей красотой

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Американская учительница Кристина Формелла не призналась в изнасиловании 15-летнего подростка, а обвинения в свой адрес объяснила тем, что она красивая. Об этом сообщает Daily Star.
Как оказалось, 30-летняя Формеллу разыскивала полиция за сексуальные отношения с учеником. Женщину задержали во время проверки документов, когда ее машину остановили полицейские.
Педагог являлась тренером школьной футбольной команды в городе Даунерс-Гров, штат Иллинойс. Мать одного из учеников нашла переписку, в которой ее сын общается с Формеллой на откровенные темы. Как потом объяснила обвиняемая, она лишь слишком сильно заботилась о подростке.
В итоге женщина подозревается в изнасиловании ученика в классе школы. Все нападки в свою сторону Формелла объяснила тем, что она красивая. Судебное заседание по делу пройдет в ареле.
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Педагог являлась тренером школьной футбольной команды в городе Даунерс-Гров, штат Иллинойс. Мать одного из учеников нашла переписку, в которой ее сын общается с Формеллой на откровенные темы. Как потом объяснила обвиняемая, она лишь слишком сильно заботилась о подростке.
В итоге женщина подозревается в изнасиловании ученика в классе школы. Все нападки в свою сторону Формелла объяснила тем, что она красивая. Судебное заседание по делу пройдет в ареле.
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Иван Мусатов