В Петербурге арестовали малолетнего за содействие запрещенной РДК*
Калининский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу несовершеннолетнего Вячеслава, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации. Как пишет РИА Новости, фигурант будет за решеткой до 30 декабря.
По версии следствия, не позднее 3 февраля юноша лично установил контакт с представителями Русского добровольческого корпуса*. В переписке он выражал готовность содействовать деятельности РДК*, в том числе помогать в подготовке терактов и диверсий в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, предоставляя информацию о транспортной инфраструктуре.
Следствие утверждает, что не позже 3 апреля Вячеслав провёл разведку района и железнодорожной инфраструктуры вблизи развязки КАД — Токсовское шоссе и участка между станциями «Новая Охта» и «Парнас», после чего отправил представителям РДК* фотографии, видеозаписи и данные о местоположении объектов.
Задержание произошло 7 ноября. Обвинение предъявили, вину он признал.
