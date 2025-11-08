В Петербурге арестовали малолетнего за содействие запрещенной РДК*

08 ноября 2025, 17:33

В Петербурге арестовали малолетнего за разведку местности в пользу РДК*

Калининский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу несовершеннолетнего Вячеслава, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации. Как пишет РИА Новости, фигурант будет за решеткой до 30 декабря.