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В Петербурге арестовали оправдывающего деятельность скулшутеров мужчину

31 мая 2024, 11:53
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, подозреваемого в оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что задержанный в социальных сетях оправдывал действия колумбайнеров* (скулшутеров), а также призывал молодёжь совершать массовые убийства.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.



Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию Украины планировал подорвать российского военного рядом с его домом. Для этого он заложил самодельное взрывное устройство в трубу около подъезда.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#полиция
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#терроризм
#санкт-петербург
«Выбило семь зубов»: электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе
31 мая 2024, 12:41

Фото: iStock/master1305

В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка. Об этом глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл с 14-летним парнем. В результате взрыва электронной сигареты, у него выбило семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи.

Мальчика экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое.

В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, после чего подросток проходил длительную реабилитацию. Врачам удалось провести операции так, чтобы не осталось видимых следов взрыва, однако восстановление заняло целых три года.

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#вейпы
#взрыв
#подросток
#госпитализация
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СК РФ возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокус Сити Холле»
31 мая 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в совершении преступления.
Отмечается, что в производство с ранее возбуждённым уголовным делом о теракте добавлено второе, которое было открыто 25 марта.

В тексте постановления не фигурируют конкретные лица, подозреваемые или обвиняемые по делу об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Напомним, что заявление о возбуждении дела по данной статье подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Оно написано на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Заявители утверждают, что сами владельцы концертного зала допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью.

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#крокус сити холл
#теракт
#уголовное дело
#ск рф
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Актер Сергей Десницкий госпитализирован в Москве
Mash: актер Сергей Десницкий госпитализирован в Москве с сердечной недостаточностью
31 мая 2024, 12:12

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Актер Сергей Десницкий экстренно госпитализирован из собственной квартиры в столице с тяжелой анемией и сердечной недостаточностью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Заслуженному артисту РСФСР 83 года. Уточняется, что у него поднялось давление, а также появились слабость, отеки и началась одышка.

Также известно, что его тяжелое состояние осложнено хроническими заболеваниями. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Сергей Десницкий известен зрителю по ролям чиновников и шпионов. Особенно популярен фильм «Большая игра», где Десницкий был в роли директора ЦРУ.

До этого сообщалось о смерти актера Романа Клементьева, игравшего в сериалах «След» и «Тайны следствия». Ему могло исполниться 60 лет.

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#москва
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Десятиклассник умер от отравления метадоном на дне рождения друга в Краснодаре
31 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/Soumen Hazra

16-летний молодой человек умер от отравления метадоном на Дне рождения друга в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что юноша отправился на праздник к другу в микрорайон Гидростроителей. На вечеринке у подростков присутствовал алкоголь и запрещённые вещества.

По данным источника, на следующий день десятикласснику резко стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. Врачи установили, что молодой человек находится в глубокой коме, его экстренно госпитализировали.

В медучреждении ему диагностировали острое отравление метадоном. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабную проверку: устанавливается вся цепочка, по которой смертельный наркотик попал к компании друзей.

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ВСУ ударили по Казани беспилотниками «Лютый»
MASH: ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый»
31 мая 2024, 10:51

Фото: istockphoto/:Irina Piskova

Боевики ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Известно, что раньше такую технику пускали по Петербургу.
«Этот аппарат — реплика знаменитого турецкого БПЛА «Байрактар», – сказано в сообщении.

ВСУ регулярно обстреливают российские территории. Поскольку украинские неонацисты не могут победить на поле боя, они предпочитают бить по гражданскому населению. Более того, на кустарных студиях боевики снимают фейковые фильмы о своих победах. Кроме того, бывшие украинские военнослужащие, попадая в плен, жалуются на недостаток боеприпасов и снабжения в целом.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны Киева, начатую в конце февраля 2022 года.

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В Крыму задержали мужчину, планировавшего подорвать российского военного
ФСБ задержала мужчину, который должен был подорвать военного по заданию Украины
31 мая 2024, 10:03

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб собирался с помощью самодельного взрывного устройства подорвать российского военного около его дома. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, 30-летний мужчина заложил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

В управлении ФСБ добавили, что злоумышленник сотрудничает со следствием и даёт признательные показания. В настоящее время он находится под стражей.

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В подмосковных Химках утонул известный рэпер из Якутии
Айаан Никифоров решил искупаться в Клязьме, но его затянуло под воду
31 мая 2024, 09:31

Фото: iStock/Nastco

В подмосковных Химках погиб рэпер из Якутии Айаан Никифоров (Ian Hopeless). Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что молодой человек отдыхал вместе со своей девушкой. Они решили искупаться в реке Клязьме. Во время купания оба начали тонуть. Людям, которые прибежали на помощь, удалось спасти только девушку. Тело рэпера находится в Москве. Близкие и родственники в процессе перевозки его на родину.

Ранее сообщалось, что на центральном пляже в Анапе после последнего звонка утонул девятиклассник, спасая своего друга, который не умеет плавать. Школьники прыгнули в море с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Один из мальчиков выплыть не смог. Поиски тела велись более трёх часов. Ситуация осложнялась порывистым северо-восточным ветром и волнением моря. Утонувшего ребенка в итоге найти удалось.

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В Подмосковье воры устроили пьянку на месте преступления
31 мая 2024, 09:18

Фото: iStock/Nastco

Двух ранее судимых мужчин в возрасте 41 года и 43 лет задержали полицейские Рузского городского округа по подозрению в краже из дачного дома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины проникли на участок на одном из СНТ, найденной там лопатой вскрыли дом, забрали личные вещи хозяев, упаковали их и спрятали неподалёку, а потом вернулись в обворованный дом и начали распивать там алкоголь. Во время застолья подельники поругались, один ушёл, а второй заснул прямо на месте преступления», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали одного из подозреваемых утром, когда он шёл к тайнику с украденными вещами, а второго — на следующий день в посёлке Тучково, на его рабочем месте. Все украденные вещи удалось вернуть законным хозяевам.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража», одного из подельников оставили под стражей до суда, второго отпустили под подписку о невыезде.

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Любимая порномодель оказалась дочерью: Отец донатил дочери на OnlyFans, не зная об этом

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#криминал
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Любимая порномодель оказалась дочерью: Отец донатил дочери на OnlyFans, не зная об этом
Мужчина увидел порно с участием дочери и попал к врачу
31 мая 2024, 09:07

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

В Норвегии мужчина понял, что смотрел в OnlyFans порно с участием дочери. После этого ему понадобилась помощь врача-психотерапевта. Об этом пишет издание Dagbladet.
Сообщается, что мужчина был подписан на анонимный аккаунт. Обладательница никогда не показывала своего лица. За деньги она выполняла его просьбы сексуального характера.

Мужчина заподозрил неладное после разговора с друзьями. Один из них рассказал, что этот анонимный аккаунт принадлежит местной девушке. Мужчина решил выяснить кто она такая. Оказалось, что порномоделью, которой он был очарован, была его дочь. После этого он думал о самоубийстве. В итоге не выдержал и рассказал дочери обо всем.

Вместе они начали посещать сеансы психотерапии. Это помогло им наладить отношения. Отец отказался от использования этой платформы, а девушка продолжает зарабатывать на OnlyFans.

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