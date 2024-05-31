В Петербурге арестовали оправдывающего деятельность скулшутеров мужчину

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В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, подозреваемого в оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что задержанный в социальных сетях оправдывал действия колумбайнеров* (скулшутеров), а также призывал молодёжь совершать массовые убийства.
Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию Украины планировал подорвать российского военного рядом с его домом. Для этого он заложил самодельное взрывное устройство в трубу около подъезда.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию Украины планировал подорвать российского военного рядом с его домом. Для этого он заложил самодельное взрывное устройство в трубу около подъезда.
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Экс-аспиранту МГУ Мифтахову вынесли приговор за оправдание терроризма
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова