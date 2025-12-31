Достижения.рф

В Петербурге арестовали террористку из организации «Хизб-ут-Тахрир»*

Фото: istockphoto/Yingko

В Санкт-Петербурге задержали участницу террористической организации, объявленную в международный розыск. Об этом 31 декабря сообщила руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в телеграм-канале.



По её словам, Петроградский районный суд арестовал Нагору Самиеву на 40 суток для последующей экстрадиции. Ей вменяют организацию преступного сообщества и осуществление экстремистской деятельности на территории Таджикистана.

Лебедева уточнила, что женщину задержали при проверке документов у дома на Большой Монетной улице. По данным НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан, Самиева разыскивается за совершение указанных преступлений.

Как следует из приведённой информации, находясь в Турции, она, по версии правоохранительных органов, пропагандировала идеи «Хизб-ут-Тахрир»* и распространяла в интернете материалы экстремистского содержания.

*Лица и организации, признанные террористическими и запрещенными на территории РФ
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0