В Петербурге арестовали террористку из организации «Хизб-ут-Тахрир»*
В Санкт-Петербурге задержали участницу террористической организации, объявленную в международный розыск. Об этом 31 декабря сообщила руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в телеграм-канале.
По её словам, Петроградский районный суд арестовал Нагору Самиеву на 40 суток для последующей экстрадиции. Ей вменяют организацию преступного сообщества и осуществление экстремистской деятельности на территории Таджикистана.
Лебедева уточнила, что женщину задержали при проверке документов у дома на Большой Монетной улице. По данным НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан, Самиева разыскивается за совершение указанных преступлений.
Как следует из приведённой информации, находясь в Турции, она, по версии правоохранительных органов, пропагандировала идеи «Хизб-ут-Тахрир»* и распространяла в интернете материалы экстремистского содержания.
Читайте также: