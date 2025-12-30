ФСБ задержала участников группировки Белхороева* в Москве и двух регионах
ФСБ пресекла деятельность группы экстремистов — последователей секты «Батал-Хаджи»*, связанной с Ильясом Белхороевым**. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Оперативные мероприятия прошли в Москве, Ингушетии и Чечне.
В ходе действий изъяли значительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Изъятые предметы направили на криминалистическую экспертизу.
Одновременно в Южном окружном военном суде рассматривается дело в отношении еще 12 предполагаемых участников этой группы. Их обвиняют в причастности к теракту 2019 года, в результате которого погиб начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.
*Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
