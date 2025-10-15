Милонов назвал детей Пугачёвой и Галкина* русофобами и призвал лишить их гражданства
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой лишить детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* российского гражданства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По мнению парламентария, 12-летние Гарри и Лиза, растущие в семье, где царят «иная культура, нетрадиционные ценности и русофобские взгляды», вырастут приверженцами антироссийских взглядов.
«И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно. Поэтому я считаю, что предателей и их детей необходимо избавлять от гражданства той страны, о которой они с такой ненавистью сегодня говорят», – заявил Милонов.Депутат добавил, что в Госдуме планируют создать список иностранных агентов, чьи дети также уехали из России, чтобы впоследствии лишить их гражданства.
Ранее юрист Александр Хаминский оценил шансы детей Пугачевой и Галкина* не получить российские паспорта. В октябре стало известно, что в свидетельствах о рождении Лизы и Гарри отсутствуют отметки о российском гражданстве, которые с октября 2023 года стали обязательными.