Милонов назвал детей Пугачёвой и Галкина* русофобами и призвал лишить их гражданства

15 октября 2025, 15:27

Милонов: дети Пугачёвой вырастут русофобами, поэтому их надо лишить гражданства

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой лишить детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* российского гражданства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





По мнению парламентария, 12-летние Гарри и Лиза, растущие в семье, где царят «иная культура, нетрадиционные ценности и русофобские взгляды», вырастут приверженцами антироссийских взглядов.





«И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно. Поэтому я считаю, что предателей и их детей необходимо избавлять от гражданства той страны, о которой они с такой ненавистью сегодня говорят», – заявил Милонов.

**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

