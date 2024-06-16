Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

В Петербурге Audi вылетел с дороги в столб и загорелся, погибли 3 человека
16 июня 2024, 15:15
Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате аварии трех пассажирок выбросило из машины, и они погибли.


ДТП произошло около 04:10 у дома 85 по Приморскому проспекту. По данным полиции, водитель Audi А4 не справился с управлением на повороте, что привело к вылету автомобиля с дороги и столкновению с опорой освещения, после чего машина загорелась. Сильный удар выбросил трех пассажирок из салона, и они погибли на месте.

Водитель автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и водителя.

Читайте также:

«Буду молиться»: водитель извинился перед родными погибших в ДТП в Благовещенске

В ДТП в подмосковной Истре пострадали 13 человек

Двое подростков и женщина погибли в ДТП в Благовещенске
#дтп
#проверка
#дороги
#женщина
#водитель
#дома
#удар
#машина
Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине
16 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги для передачи «любого сообщения» России, отметив, что Венгрия осталась последней страной в ЕС, которая не разорвала отношения с РФ.
«Возможно, мы единственные в Европе, кто сохранил каналы связи с Россией. Эти каналы открыты, и наша роль важна для спасения молодежи и предотвращения дальнейшего разделения семей. Мы готовы помочь и вести диалог, прошу не воспринимать это негативно» — заявил Сийярто на конференции.

Он также подчеркнул, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт осведомлен о количестве мобилизованных и погибших среди них.

Венгрия неоднократно заявляла, что конференция в Швейцарии не сможет достичь мирного урегулирования без участия России.

Читайте также:

Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Венгрия не приняла решение об участии в саммите по Украине

Сийярто: Венгрия заинтересована в развитии евразийского сотрудничества
#конференция
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тела захватчиков в ростовском СИЗО решили не выдавать родственникам
Адвокат: тела нарушителей в ростовском СИЗО не отдадут родным, похоронят тайно
16 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/Motortion

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что место их захоронения останется в тайне. Согласно информации следственных органов, некоторые захватчики — Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в запрещенной организации и подготовке теракта.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

Читайте также:

ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО

Появилось видео с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН из СИЗО Ростовской области
#оружие
#преступники
#видео
#сизо
#фсин
#ростовская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
СК завел дело из-за видео, где женщина в Перми выгуливает мальчика на веревке
16 июня 2024, 15:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в социальных сетях видео, на котором женщина в Перми выгуливает мальчика, привязанного на веревку, сообщает СК РФ.
Ведомство отмечает, что в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина гуляет с мальчиком, привязанным к веревке, в одном из дворов Перми. Также утверждается, что она применяла физическую силу к ребенку.

«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.
В нескольких пермских пабликах сообщалось, что видео было снято в микрорайоне Гайва. На записи видно, как женщина тащит сопротивляющегося мальчика, привязанного за руку веревкой, и время от времени пинает его, когда он пытается сесть на землю.

Читайте также:

«Мама, больно ли умирать?»: Подростки многократно насиловали 10-летнего мальчика в туалете

В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика

На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
#дело
#уголовное дело
#подростки
#женщина
#дерево
#ук
#видео
#отец
#мама
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии неизвестный напал на полицейских с топором
Bild: в Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором
16 июня 2024, 15:29

Фото: iStock/FOTOKITA

В Германии неизвестный напал на полицейских с топором. Об этом пишет Bild.
Правоохранительные органы Гамбурга нейтрализовали мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города Репербан. Инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играет с Польшей в рамках проходящего в ФРГ чемпионата Европы по футболу.

Уточняется, что неизвестный был агрессивным в отношении полицейских и набросился на них с топором. Сначала против мужчины применили перцовый баллончик, после чего сотрудники полиции открыть огонь.

Нападавший получил ранения. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также:

ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

Житель Набережных Челнов убил супругу и покончил с собой

В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки
#германия
#полиция
#нападение
#стрельба
#инцидент
#полицейские
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двух заложников в ростовском СИЗО-1 спасли в результате штурма
16 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/blinow61

Спецназ освободил двух заложников, захваченных 16 июня в ростовском СИЗО-1, сообщила пресс-служба ФСИН.
«В результате специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники были ликвидированы, а сотрудники, удерживаемые в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении ФСИН.
Напомним, инцидент с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел утром 16 июня. Пятеро обвиняемых из разных камер напали на сотрудников изолятора, захватив оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя.

Читайте также:

Захватчики заложников в СИЗО отбывали срок за подготовку теракта в КЧР

ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
#дело
#уголовное дело
#преступники
#инцидент
#операции
#сотрудники
#сизо
#фсин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве провели обыски после случаев отравления салатами
16 июня 2024, 12:38

Фото: iStock/sudok1

В Москве проведены обыски в связи с случаями отравления готовыми продуктами. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.
В ходе обысков на территории, прилегающей к складским помещениям, сотрудники СК обнаружили продукцию, представляющую интерес для следствия. Сообщается, что сотрудники предприятия пытались избавиться от этой продукции. Были также изъяты документы, электронные носители и оборудование.

Следственный комитет постановил признать потерпевшими десять человек.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сообщалось об обысках в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.

Читайте также:

СК завел дело после отравления 10 человек в Москве, у компаний проводятся обыски

В Буйнакске выявили дизентерию после массового отравления водой

Детские учреждения в Буйнакске отправили на карантин из-за массового отравления
#дело
#следственный комитет
#карантин
#уголовное дело
#документы
#оборудование
#человек
#предприятия
#сотрудники
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали
16 июня 2024, 12:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали. Об этом проинформировало пресс-бюро ФСИН.
Отмечается, что сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма. Второй, по словам источника РИА Новости, — 23-летний надзиратель.

Уточняется, что злоумышленники Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в запрещенной организации и подготовке теракта.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО.

Читайте также:

Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО

После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело

Появилось видео с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН из СИЗО Ростовской области
#оружие
#преступники
#видео
#сотрудники
#сизо
#новости
#ростовская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину
16 июня 2024, 12:14

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новокуйбышевском районе Самарской области неизвестный, управляя маломерным судном, сбил мужчину, плававшего в реке Волга. Пострадавший скончался по дороге в больницу, сообщили в Центральном МСУТ СК России через Telegram.
По предварительной информации, вечером 15 июня 2024 года неустановленный водитель судна, находясь в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе, наехал на местного жителя, 1989 года рождения. Мужчина скончался от полученных травм по пути в медицинское учреждение, говорится в сообщении следственного комитета.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила прессе, что происшествие случилось около поселка Гранный.

Следственные органы и прокуратура начали проверку по данному факту. Водитель судна разыскивается.

Читайте также:

Раскрыты детали атаки хуситов на украинское судно

Рыболовецкое судно под флагом России задержали у берегов Индонезии

В США судно врезалось в мост второй раз за неделю
#происшествие
#сша
#мост
#волга
#прокуратура
#судно
#водитель
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захватчики заложников в СИЗО отбывали срок за подготовку теракта в КЧР
16 июня 2024, 11:56

Фото: iStock/Rafa Jodar

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали наказание за подготовку террористического акта в Карачаево-Черкесии, трое из них родом из Ингушетии и Чечни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Трое заключенных — Акиев, Гиреев и Цицкиев — являются выходцами из Ингушетии и Чечни и отбывают срок за подготовку теракта в КЧР», — рассказал агентству источник.
Согласно открытым данным, в прошлом году Гиреев и Акимов получили 18 лет лишения свободы, а Цицкиев — 18,5 лет.

Еще один источник сообщил, что среди захвативших заложников были также заключенные Сайпудинов и Камнеев.

Читайте также:

После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело

Названы требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

Появилось видео с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН из СИЗО Ростовской области
#видео
#сизо
#фсин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф