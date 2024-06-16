В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате аварии трех пассажирок выбросило из машины, и они погибли.
ДТП произошло около 04:10 у дома 85 по Приморскому проспекту. По данным полиции, водитель Audi А4 не справился с управлением на повороте, что привело к вылету автомобиля с дороги и столкновению с опорой освещения, после чего машина загорелась. Сильный удар выбросил трех пассажирок из салона, и они погибли на месте.
Водитель автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и водителя.
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