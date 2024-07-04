В Петербурге боец СВО угрожал соседям отверткой и попал в больницу

Фото: istockphoto / Iulianna Est
В Санкт-Петербурге боец СВО вернулся из госпиталя, угрожал соседям отверткой и плескался бензином, сообщили в Газета.ру.
Вечером накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга был задержан участник СВО, который доставлял неудобства своим соседям.
Ранее этот мужчина имел проблемы с законом, и соседи не надеялись, что после участия в боевых действиях он изменится.
По словам местных жителей, последней каплей, которая заставила их вызвать сотрудников правоохранительных органов, стало то, что военный начал бросаться на жильцов дома с отверткой, а затем разлил бензин вокруг себя и угрожал всех поджечь.
В результате полиция задержала мужчину, а также были вызваны медики скорой помощи. Врачи оказали бойцу необходимую помощь, успокоили его и отвезли в больницу для прохождения лечения.
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«В Калининском районе Петербурга ловили участника СВО, который превратил жизнь соседей в кошмар. Несколько дней назад он завершил лечение в госпитале, но на фронт не вернулся», — говорится в публикации.
Ранее этот мужчина имел проблемы с законом, и соседи не надеялись, что после участия в боевых действиях он изменится.
По словам местных жителей, последней каплей, которая заставила их вызвать сотрудников правоохранительных органов, стало то, что военный начал бросаться на жильцов дома с отверткой, а затем разлил бензин вокруг себя и угрожал всех поджечь.
В результате полиция задержала мужчину, а также были вызваны медики скорой помощи. Врачи оказали бойцу необходимую помощь, успокоили его и отвезли в больницу для прохождения лечения.
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Мира Полтева