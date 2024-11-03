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В Петербурге четырёхлетняя девочка выпила коньяк и попала в реанимацию. Об этом сообщает портал «78.ru».
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 3 ноября. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в детское отделение больницы имени Филатова. У неё диагностировали острое отравление этанолом.
По словам родителей, ребёнок выпил около 100 миллилитров коньяка. Пока достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Однако отец предполагает, что девочка могла открыть домашний бар пока он отвлёкся на приём лекарства.
По факту случившегося проводится проверка.
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По словам родителей, ребёнок выпил около 100 миллилитров коньяка. Пока достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Однако отец предполагает, что девочка могла открыть домашний бар пока он отвлёкся на приём лекарства.
По факту случившегося проводится проверка.
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Анастасия Чинкова