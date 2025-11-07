В Московской области случайные прохожие предотвратили похищение человека

07 ноября 2025, 20:57

На станции в Королёве прохожие предотвратили попытку похищения человека

Фото: Istock/Srdjanns74

В Московской области случайные прохожие предотвратили попытку похищения человека. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».





Инцидент произошёл в Королёве на станции «Подлипки-Дачные». На пустой платформе остановился автомобиль. Из него выскочил молодой человек в дорогой одежде. Он сразу подошёл к мужчине, который спал на лавочке, и начал его сильно трясти.



Странные действия россиянина привлекли внимание находившихся поблизости людей.

«Хочу забрать его к себе домой, отогреть», — попытался объясниться мужчина при приближении свидетелей.