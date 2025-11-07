«Сделать что-то стоящее»: В Петербурге студент жестоко расправился с бабушкой
В Петербурге суд избрал меру пресечения для молодого человека, которого обвиняют в убийстве его бабушки. Подробности сообщает «Фонтанка».
Следствие утверждает, что 20 октября парень нанёс 84-летней женщине не менее 12 ударов ножом. Пенсионерка скончалась в больнице от полученных ранений. Молодой человек признал, что это его бабушка.
Он пояснил, что их отношения испортились после того, как он снял с её счета 100 тысяч рублей и проиграл их в компьютерной игре. В день убийства, после разговора с отцом, обвиняемый решил совершить «что-то стоящее».
Он выбирал между суицидом и убийством родственницы, и остановился на втором, поскольку хотел жить. Мотив он не назвал. Приморский районный суд заключил фигуранта под стражу на полтора месяца. Он пробудет под арестом до 19 декабря.
Читайте также: