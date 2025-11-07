«Сделать что-то стоящее»: В Петербурге студент жестоко расправился с бабушкой

07 ноября 2025, 21:23

Суд в Петербурге арестовал молодого человека по делу об убийстве его бабушки

Фото: Istock/zoka74

В Петербурге суд избрал меру пресечения для молодого человека, которого обвиняют в убийстве его бабушки. Подробности сообщает «Фонтанка».