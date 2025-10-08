В Москве отправили за решётку пристававшего к девушке в метро мужчину
В Москве арестовали 45-летнего мужчину, пристававшего к девушке в метро. Об этом пишет Telegram-канал «Москва сейчас».
Инцидент произошёл в конце августа. В вагоне поезда мужчина несколько раз намеренно коснулся ягодицы пассажирки и не реагировал на её замечания.
Задержать нарушителя правоохранителям удалось только в октябре.
В ходе судебных разбирательств мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили семь суток административного ареста.
