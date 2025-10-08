В Москве отправили за решётку пристававшего к девушке в метро мужчину

08 октября 2025, 18:53

В Москве арестовали пристававшего к девушке в метро 45-летнего мужчину

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве арестовали 45-летнего мужчину, пристававшего к девушке в метро. Об этом пишет Telegram-канал «Москва сейчас».