В Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью

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В Санкт-Петербурге в реанимацию попала 10-летняя девочка, которую, по предварительным данным, жесткого избила мать. Об этом информирует «Фонтанка».
Школьницу в больницу привела мать с жалобами на боли в животе. Врач обследовал девочку и принял решение передать ребёнка другим специалистам, после чего обратился к сотрудникам правоохранительных органов и описал ситуацию.
У юной пациентки обнаружили закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом на разных частях тела. Девочке потребовалась операция.
По данным издания, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Осматривавшие пострадавшую медики предполагают, что эти травмы девочка могла получить в разное время.
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У юной пациентки обнаружили закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом на разных частях тела. Девочке потребовалась операция.
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Алина Юрчак