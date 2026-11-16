В Петербурге девочку затравили одноклассники, она пропала
В Кировском районе Санкт-Петербурга ведутся поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает 78.ru.
По информации матери пропавшей, в день исчезновения у девочки произошел конфликт с одноклассниками: в чате класса сверстники опубликовали оскорбительные сообщения в ее адрес и призвали остальных не общаться с ней. О травле стало известно педагогам, и, по словам родных, школьница тяжело переживала случившееся.
В день пропажи девочка занималась уроками и ухаживала за своей черепашкой, после чего вышла в магазин. С собой она не взяла ни личные вещи, ни телефон. Полицейские установили, что в последний раз несовершеннолетняя попала на записи камер видеонаблюдения на Бульваре Новаторов.
Семья предполагает, что ребенок мог испугаться большого количества полиции и собак. Как отмечают родные, девочка боится сотрудников правоохранительных органов, поскольку сама мечтает поступить на службу в органы. К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».
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