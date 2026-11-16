В Петербурге девочку затравили одноклассники, она пропала

16 ноября 2026, 14:18

В Петербурге волонтеры ищут пропавшую после ссоры с одноклассниками девочку

Фото: istockphoto/blinow61

В Кировском районе Санкт-Петербурга ведутся поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает 78.ru.