Пропала известная 81-летняя отшельница Агафья Лыкова
В Хакасии завершилась поисковая операция 81-летней отшельницы Агафьи Лыковой, которая неделю не выходила на связь. Об этом kp.ru сообщил её духовник, иерей Игорь Мыльников.
По словам духовника, поводом для беспокойства стала участившаяся активность медведей в окрестностях заимки, где живёт отшельница. Один из хищников неоднократно приближался к её жилищу.
Для проверки состояния женщины в тайгу отправили вертолёт со спасательной группой. Опасения, к счастью, не подтвердились: экспедиция обнаружила Лыкову живой и здоровой. Выяснилось, что неделя тишины была вызвана технической неисправностью спутникового телефона. Специалисты отремонтировали аппарат женщины и восстановили с ней связь.