Пропала известная 81-летняя отшельница Агафья Лыкова

08 ноября 2026, 10:42

Агафья Лыкова неделю не выходила на связь из-за поломки спутникового телефона

Агафья Лыкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Хакасии завершилась поисковая операция 81-летней отшельницы Агафьи Лыковой, которая неделю не выходила на связь. Об этом kp.ru сообщил её духовник, иерей Игорь Мыльников.





По словам духовника, поводом для беспокойства стала участившаяся активность медведей в окрестностях заимки, где живёт отшельница. Один из хищников неоднократно приближался к её жилищу.



Для проверки состояния женщины в тайгу отправили вертолёт со спасательной группой. Опасения, к счастью, не подтвердились: экспедиция обнаружила Лыкову живой и здоровой. Выяснилось, что неделя тишины была вызвана технической неисправностью спутникового телефона. Специалисты отремонтировали аппарат женщины и восстановили с ней связь.





Агафья Лыкова — последняя представительница староверов Западных Саян. Её семья жила в полной изоляции с 1937 года. Сама она живёт отшельницей в хижине в глубине сибирской тайги на территории заповедника «Хакасский».