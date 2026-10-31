В Тюмени пропала школьница, ее нашли в другом городе

31 октября 2026, 15:09

В Москве нашли пропавшую в Тюмени школьницу

Фото: istockphoto/Dzurag

Тюменские волонтеры из поисково-спасательного отряда рассказали о деталях масштабной операции по поиску школьницы, которая ушла из дома, и ее нашли спустя несколько дней. Как отмечают в отряде, ранее девушка никогда не сбегала, поэтому ее исчезновение вызвало серьезное беспокойство у семьи, пишет «МК».