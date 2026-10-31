В Тюмени пропала школьница, ее нашли в другом городе
Тюменские волонтеры из поисково-спасательного отряда рассказали о деталях масштабной операции по поиску школьницы, которая ушла из дома, и ее нашли спустя несколько дней. Как отмечают в отряде, ранее девушка никогда не сбегала, поэтому ее исчезновение вызвало серьезное беспокойство у семьи, пишет «МК».
Поиски велись в тесном взаимодействии с полицией и волонтерскими группами в нескольких регионах. Маршрут перемещения подростка охватил Тюмень, Воронеж и Москву — на каждом этапе к работе подключались местные поисковые команды.
Ключевым фактором успеха стало то, что девочка не оборвала связь и оставалась на связи с матерью. По словам волонтеров, именно это позволило выстроить диалог и убедить ее вернуться.
Родственники, проживающие в Москве, забрали подростка к себе. Вечером они организовали перелет в Тюмень, где девочку встретила мама.
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