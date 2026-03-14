В Петербурге дикий кабан напал на собаку
В Санкт-Петербурге дикий кабан напал на собаку. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
В течение последнего месяца в районе появилось животное, которое вызывает беспокойство у местных жителей. Из-за его присутствия они опасаются отпускать детей на улицу.
Ранее кабан появлялся в окрестностях по ночам, разыскивая пищу. Он ломал кормушки для птиц и избегал встреч с собаками. Однако накануне произошла первая стычка с одним из питомцев. Женщина вывела собаку на прогулку, когда из леса внезапно выбежал кабан. Испугавшись, она отпустила поводок, и животное бросилось защищать свою хозяйку.
После инцидента кабан вернулся в лес, а собака получила травму лапы. Теперь ей предстоит пройти курс лечения.
